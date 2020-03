Corona Virus General Update March 17th 4:00pm (download PDF here)

Memo to All Pastors, Parochial Administrators, Parochial Vicars, Deacons and the People of God:

These are very challenging and troubling times which call for prayer, patience and great prudence. While recognizing that the faithful rely greatly upon the spiritual solace which weekly and daily Mass provide, the present threats to the physical health and wellbeing of entire communities require measures in the Church comparable and even greater than those taken by civil authorities. Being deprived, even temporarily, of the spiritual consolations of Mass and Holy Communion is a great cross. Yet, this does not mean being deprived of Christ, His love or His attentiveness to us. Sacrificing even Holy Mass and Communion for the sake of the health and safety of the entire community entails great suffering and distress. Yet, such a sacrifice must be made in the present circumstances.

As a Church we have many concerns. One of our concerns is the health and safety of our priests and our vulnerable brethren. The priests are very willing to put themselves in harm’s way but by doing so may become sources of infection for others. Thus, generosity becomes a risk for them and for others. Pastoral workers are urged to be extremely cautious and prudent about going to places where there is an increased risk of being infected or of inadvertently infecting others.

After hearing from pastors as well as medical professionals, I have determined that it is both prudent and necessary to cancel all Church related Masses and services until the threat of further infection with the Corona Virus is ended. This means that all weekend and weekday Masses are to be cancelled with the exception of the one ‘Private’ Mass offered by the priest each day without a congregation. Many weekday Masses are attended by more than 50 people and many more who could not avail themselves for Mass on Sunday may deem that it is “safe” to attend Mass on another day. Since this would most likely result in larger crowds, the threat of infection would be heightened, not lessened, by continuing daily Masses. Again, the only Mass should be the ‘private’ Mass of the priests in the parish without a congregation.

Sadly, funerals are also prohibited. Memorial Masses scheduled later are an alternative.

The provisions above apply equally to any Confirmation plans or schedules. Confirmations through May 10 are indefinitely postponed. All other Confirmation dates for this season are now Tentative.

Please pray for an end of this Pandemic and for safety for all Medical Professionals, Pastoral Workers and First Responders. There is need for an abundance of caution. All that we do going forward must be out of concern for the well-being, both spiritual and physical, of our people and of the entire community.

Robert F. Vasa

Bishop of the Diocese of Santa Rosa

Spanish Translation:

Nota para todos los pastores, administradores parroquiales, vicarios parroquiales, diáconos y el pueblo de Dios:

Estos son tiempos muy desafiantes y problemáticos que requieren oración, paciencia y gran prudencia. Si bien reconocen que los fieles dependen en gran medida del consuelo espiritual que proporciona la Misa semanal y diaria, las amenazas actuales para la salud física y el bienestar de comunidades enteras requieren medidas en la Iglesia comparables e incluso mayores que las tomadas por las autoridades civiles. Ser privado, incluso temporalmente, de los consuelos espirituales de la Misa y la Sagrada Comunión es una gran cruz. Sin embargo, esto no significa estar privado de Cristo, de su amor o de su atención hacia nosotros. Sacrificar incluso la Santa Misa y la Comunión por el bien de la salud y la seguridad de toda la comunidad conlleva un gran sufrimiento y angustia. Sin embargo, tal sacrificio debe hacerse en las circunstancias actuales.

Como Iglesia tenemos muchas preocupaciones. Una de nuestras preocupaciones es la salud y la seguridad de nuestros sacerdotes y nuestros hermanos y hermanas vulnerables. Los sacerdotes están muy dispuestos a ponerse en peligro, pero al hacerlo pueden convertirse en fuentes de infección para otros. Por lo tanto, la generosidad se convierte en un riesgo para ellos y para los demás. Se insta a los trabajadores pastorales a ser extremadamente cautelosos y prudentes al ir a lugares donde existe un mayor riesgo de ser infectado o de infectar inadvertidamente a otros.

Después de escuchar a pastores y profesionales médicos, he determinado que es prudente y necesario cancelar todas las Misas y servicios relacionados con la Iglesia hasta que finalice la amenaza de una mayor infección con el Virus Corona. Esto significa que todas las Misas de fin de semana y días laborables deben cancelarse con la excepción de la Misa "Privada" ofrecida por el sacerdote cada día sin una congregación. Muchas misas de lunes a viernes asisten a más de 50 personas y muchas más que no pudieron asistir a la misa del domingo pueden considerar que es "seguro" asistir a la misa otro día. Dado que esto probablemente resultaría en multitudes más grandes, la amenaza de infección aumentaría, no se reduciría, al continuar las Misas diarias. Nuevamente, la única Misa debería ser la Misa "privada" de los sacerdotes en la parroquia sin una congregación.

Lamentablemente, los funerales también están prohibidos. Las misas conmemorativas programadas más tarde son una alternativa.

Las disposiciones anteriores se aplican por igual a cualquier plan u horario de Confirmación. Las confirmaciones hasta el 10 de mayo se posponen indefinidamente. Todas las demás fechas de confirmación para esta temporada son ahora provisionales.

Ore por el fin de esta pandemia y por la seguridad de todos los profesionales médicos, trabajadores pastorales y socorristas. Se necesita mucha precaución. Todo lo que hagamos en el futuro debe estar preocupado por el bienestar, tanto espiritual como físico, de nuestra gente y de toda la comunidad.

Obispo de la diócesis de Santa Rosa

