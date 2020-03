March 24, 2020

THE SOLICITUDE OF THE CHURCH DURING THESE TIMES OF TRIAL:

The Lord has not abandoned us!

First of all, I commend all the faithful for any efforts made to assure some electronic connection with your Church or local parish. I trust that many of you participated in broadcast Masses from your Churches or Chapels and that these provided some spiritual solace.

The necessary and prudent measures enacted by government officials to prevent and slow infection rates during this current pandemic come with a great many sacrifices. As in all areas of life, these measures also affect the Church in her mission of caring for souls. You, the faithful have been overwhelmingly understanding in adapting to the restrictions of public gatherings and the temporary cessation of public Masses. The attendance at ‘virtual’ Eucharistic celebrations and participating in spiritual communion assures an ongoing spiritual connection.

Another crucial aspect of the spiritual life is the forgiveness of sins, which is ordinarily accomplished through individual and integral confession to a priest followed by individual absolution. The current pandemic and the measures taken to combat it make this very difficult. Therefore, instructions have been issued by the Holy See (Apostolic Penitentiary) regarding methods of providing spiritual care.

Since we, in California, are operating under a stay at home policy it would be, in my view, imprudent to set up or attempt to offer the availability of individual confession even with the utilization of various protective measures. Further, the availability of suitable ‘protective masks’ and the proper use of such masks is more challenging than simply putting them on and taking them off.

The Holy See offers this in regard to the Sacrament of Confession for all the faithful:

“Where the individual faithful find themselves in the painful impossibility of receiving sacramental absolution, it should be remembered that perfect contrition, coming from the love of God, beloved above all things, expressed by a sincere request for forgiveness and accompanied by the will or firm desire to confess, that is, by the firm resolution to have recourse, as soon as possible, to sacramental confession, obtains forgiveness of sins, even mortal ones (cf. Catechism of the Catholic Church, no. 1452).”

The teaching of the Church is that all sins can be forgiven by way of an Act of Perfect Contrition. Such an Act requires:

1. the love of God above all things

2. the sincere desire for forgiveness

3. the ardent commitment to receive the sacrament of reconciliation when available.

Using this information, the faithful can be assured that the mercy of Christ has not abandoned you in a time of particular need. No one will be held accountable by God for sins for which one is truly sorry and which would have been confessed, had the opportunity been present. Thus, in the present circumstances, and even without sacramental confession, the solace of the Church is offered for any who have fears or anxieties about the need for confession. Individually, or in conjunction with a virtual prayer service the faithful, by your own Act of Perfect Contrition, can receive an assurance of the forgiveness of your sins. Remember this applies when Sacramental Confession is not possible and does not, in any way, diminish the ultimate need for Sacramental Confession. The one point, which is often lost is that the person’s will to confess must be genuine and must be acted upon (with regard to mortal sins) when the present threat passes.

Pastors can lead the faithful in, or the faithful by yourselves may make, an examination of conscience and be assured in faith that your own sorrow, under the present circumstances, is sufficient to assure you of God’s mercy.

The Holy See has also recently reminded us that the Church teaching about Indulgences is still active and alive in the Church.

Thus, for those who may want the priest to come and anoint in “danger of death” the Holy See reminds us:

“The Church prays for those who find themselves unable to receive the Sacrament of the Anointing of the Sick and of the Viaticum, entrusting each and every one to Divine Mercy by virtue of the communion of saints and granting the faithful a Plenary Indulgence on the point of death, provided that they are duly disposed and have recited a few prayers during their lifetime (in this case the Church makes up for the three usual conditions required). For the attainment of this indulgence the use of the crucifix or the cross is recommended (cf. Enchiridion indulgentiarum, no.12).

Since most people are very familiar with the Rosary the following, taken from the Enchiridion of Indulgences, should be noted:

A Plenary Indulgence is granted, if the Rosary is recited in a church or public oratory or in a family group, a religious community or pious association …. . Now the Rosary is a certain formula of prayer, which is made up of fifteen decades of 'Hail Marys' with an 'Our Father' before each decade, and in which the recitation of each decade is accompanied by pious meditation on a particular mystery of our Redemption. The name 'Rosary,' however, is commonly used in reference to only a third (that is, five decades only) of the fifteen decades. The gaining of the plenary indulgence is regulated by the following norms:

1. The recitation of five decades of the Rosary suffices; but the five decades must be recited continuously.

2. The vocal recitation MUST be accompanied by pious meditation on the mysteries.

3. Sacramental confession, Eucharistic communion and prayer according to the Holy Father's intentions, when this becomes possible.

Special Instructions have been issued to those priests engaged in hospital ministry in regard to additional pastoral actions which may be used in accordance with directives from the Holy See for forgiveness of sins and the granting of Plenary Indulgences.

LA SOLEDAD DE LA IGLESIA EN ESTOS TIEMPOS DE PRUEBA:

EL SENOR NO NOS HA ABANDONADO!

Primero que nada, quiero felicitar a todos los fieles, por cada esfuerzo que han hecho para mantener las conexiones con su Iglesia atreves de los medios de comunicación. Yo confío en que muchos de ustedes han participado de las misas en sus Iglesias o capillas locales atreves del internet, y que esto a su vez les ha traído un poco de consuelo espiritual.

Las medidas necesarias y prudentes promulgadas por oficiales del gobierno para prevenir y bajar el número de infectados por esta pandemia han traído muchos sacrificios. Como en todas las áreas de la vida, estas medidas de seguridad también han afectado a la Iglesia en su misión del cuidado de las almas. Ustedes, los fieles se han visto abrumados en entender y adaptarse a las restricciones de las reuniones públicas y la cancelación temporaria de las misas. Sin embargo, la asistencia a la celebración de la Eucaristía “virtual” y la participación de la comunión espiritual asegura una conexión espiritual.

Otro aspecto crucial en la vida espiritual es el perdón de los pecados, el cual ordinariamente es completado atreves de una confesión integra e individual con un sacerdote seguida por una absolución individual. La pandemia actual y las medidas de prevención actuales han hecho de la confesión algo difícil. Por lo tanto, la Santa Sede (Penitenciaría Apostólica) ha emitido instrucciones con respecto a los métodos para proporcionar un cuidado espiritual.

Desde que nosotros, en California, estamos operando bajo una restricción de quedarnos en casa, la póliza sería, en mi punto de vista, imprudente establecer o intentar ofrecer la disponibilidad de confesiones individuales incluso utilizando diversas medidas de prevención. Además de la disponibilidad de las “mascaras protectoras” y el uso adecuado de dichas mascaras es más complejo que fácil el ponerlas y quitarlas.

La Santa Sede ofrece lo siguiente con lo que respecta al Sacramento de la Confesión para los fieles:

“Cuando brota del amor de Dios amado por sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta (contrición de caridad). Semejante contrición perdona las faltas veniales; obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto como sea posible a la confesión sacramental (cf Concilio de Trento: DS 1677).”

La enseñanza de la Iglesia es que todos los pecados pueden ser perdonados atraves de un Acto de Contrición Perfecta, que requiere:

1. Amar a Dios sobre todas las cosas

2. El deseo sincero de ser perdonado

3. El compromiso ardiente de recibir el sacramento de reconciliación en cuanto esté disponible.

Usando esta información, los fieles pueden estar seguros de que la misericordia de Cristo no los abandonara en momentos de prueba o cuando más lo necesites. Dios no tomara en cuenta los pecados que se hayan cometido si realmente estas arrepentido y los has confesado, en cuanto tuviese la oportunidad. Así, en las circunstancias presentes, e incluso sin el sacramento de la confesión, el consuelo de la Iglesia se ofrece a cualquiera que pueda estar sufriendo miedo o ansiedad por la necesidad de la confesión. Individualmente o en conjunto con un servicio virtual de oración los fieles, por su propio Acto de Contrición Perfecta, pueden recibir el perdón de sus pecados. Recuerden que esto aplica cuando el Sacramento de la Confesión no está disponible, y de ninguna manera se puede obtener el Sacramento de la confesión. El único punto, que a menudo se pierde es que la voluntad de la persona de confesar debe de ser geniuna y tiene que acudir a confesarse una vez que la amenaza actual haya pasado.

Los sacerdotes pueden guiar a los fieles en este acto, o los mismos fieles por si solos pueden hacer un acto de conciencia y estar seguros que con su fe, sus pecados, bajo estas circunstancias, la misericordia de Dios no nos abandona.

La Santa Sede también nos recuerda que la Iglesia nos ensena que las indulgencias todavía estas activas y vivas dentro de nuestra Iglesia.

De esta manera, aquellos que quieran que un sacerdote les de la unción a aquellos en “peligro de muerte”, la Santa Sede nos recuerda:

“La Iglesia reza por los que estén imposibilitados de recibir el sacramento de la Unción de los enfermos y el Viático, encomendando a todos y cada uno de ellos a la Divina Misericordia en virtud de la comunión de los santos y concede a los fieles la Indulgencia plenaria en punto de muerte siempre que estén debidamente dispuestos y hayan rezado durante su vida algunas oraciones (en este caso la Iglesia suple a las tres condiciones habituales requeridas). Para obtener esta indulgencia se recomienda el uso del crucifijo o de la cruz (cf. Enchiridion indulgentiarum, n.12).”

Ya que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el rezo del santo Rosario, lo siguiente, tomado de Enchiridion de las Indulgencias, debe de tomarse en cuenta:

Se les concede la Indulgencia Plenaria, si el rezo el Santo /rosario es rezado en la Iglesia, o en publico, o dentro de una familia, comunidad religiosa o asociación piadosa…. . Ahora el Rosario es ciertamente una formula de oración, compuesta de quince decenas de Ave Marias con un pPadre Nuestro antes de cada decena, acompañado por una piadosa meditacionen un misterio particular de nuestra Redención. El nombre de “Rosario" es comunmente designado solo en referencia a una tercera parte del mismo (esto es solo cinco decenas) de las quince. Para ganar indulgencia plenaria es necesarioseguir las siguientes normas:

1. La recitacion de cinco decenas continuas (communmente conocido como Rosario).

2. Tiene que ser recitado verbalmente y NECESITA contener una meditacion piadosa de los misterios.

3. Confesarse sacramentalmente, recibir la comunion y orar por las intenciones del Santo Padre.

Instrucciones especiales han sido dadas a los sacerdotes que estan envueltos en el cuidado pastoral de los hospitales pese a las acciones adicionales pastorales ejercidas en acuerdo a las directivas de la Santa Sede para el perdon de los pecados y la obtencion de Indulgencias plenarias.